"Prima Casă": более 1500 граждан страны приобрели собственное жилье в рамках правительственной программы

Более 1500 граждан страны приобрели собственное жильё в рамках правительственной программы "Prima Casă". Многие квартиры и дома были куплены в городах. По данным Организации по развитию малых и средних предприятий, для реализации проекта банки выдали кредитов на сумму свыше 7-ми миллионов 300 тысяч леев.

С момента запуска правительственной программы "Prima Casă", государство выдало гарантий на сумму три миллиона 600 тысяч леев. Жилье приобрели более тысячи семей и 415 одиноких людей, передает canal3.

Большинство участников проекта - граждане в возрасте чуть больше 30-ти лет, а средняя площадь приобретенного жилья составляет около 60 квадратных метров. Согласно данным, почти сто объектов недвижимости были куплены в сельской местности, остальные - в городах.



Правительственная программа "Prima Casă" была запущена в марте 2018 года по инициативе премьера Павла Филипа. Согласно регламенту, участвовать в проекте могут граждане до 45 лет. Первый взнос составляет 10% от стоимости жилья. Позднее программу расширили, а государство предоставляет компенсации бюджетникам и многодетным семьям.

В этом году власти предложили помощь в приобретении жилья трем тысячам человек.