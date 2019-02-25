Мать отказалась от дорогого подарка маленького сына ради его будущего

В Китае десятилетний мальчик скопил денег на кольцо с бриллиантом для матери, но она отвергла его подарок, чтобы потратить сбережения на будущее сына. На видео произошедшего обратил внимание информационный портал Sora News 24.

На ролике школьник привел мать в ювелирный магазин, расположенный в городе Тяньмэнь, провинция Хубэй. Мальчик скопил 8,8 тысячи юаней после китайского Нового года и присмотрел для матери кольцо за 8,1 тысячи юаней . Ребенок объяснил, что не хочет, чтобы его мать чувствовала себя хуже, чем родительницы его одноклассников, у которых есть кольца, передает Lenta.

Женщина была очень тронута, но решила не принимать столь дорогой подарок. Чтобы не обижать сына отказом, она попросила его купить кольцо за 50,7 тысячи юаней , зная, что у него нет таких денег. Ребенок начал плакать, мать обняла его, погладила по голове и сказала: "Когда ты скопишь побольше денег, ты купишь маме вот это, хорошо?"

Видеоролик широко разошелся в китайских социальных сетях, комментаторы одобрили намерение мальчика и отметили, что его отлично воспитали.