Хладнокровное убийство в Страшенском районе: двоих братьев подозревают в убийстве мужчины

Хладнокровное убийство в Страшенском районе. Тело 41-летнего жителя села Онешты нашли минувшей ночью у ворот его дома. В преступлении подозревают двоих братьев мужчины в возрасте 31-го года и 40-ка лет, их задержали на трое суток.

По данным полиции, накануне между родственниками вспыхнула ссора. Пьяные братья подошли к дому жертвы, позвали его на улицу и пырнули ножом в живот. По факту убийства заведено уголовное дело, случай рассматривает прокуратура Страшен, передает canal3.

Виновным грозит до 20-ти лет тюрьмы или пожизненное заключение.