Гробницу предположительно эпохи раннего средневековья (V - XI века) случайно обнаружила жительница села Агмамедло Марнеульского района, обрабатывая землю на собственном участке.
Как пояснили в Национальном центре по охране культурного наследия Грузии, гробница относится к типу коллективных захоронений, широко распространенных в ранних средних веках,передает РИА Новости.
"Могильник выстроен большими камнями хорошо обработанного песчаника. Он представляет из себя четыре вертикально стоящих в земле стены и еще два камня для перекрытия гробницы", - говорится в сообщении ведомства.
Внутри гробницы найдены кости четырех людей, похороненных по христианскому обычаю. По мнению археологов, это останки троих взрослых и одного подростка.
В захоронение проникали грунтовые воды, из-за чего костные материалы плохо сохранились. Это значит, что извлечение останков и восстановление скелетов невозможно.
Тем не менее, археологам удалось очистить захоронение, сделать фото и графически зафиксировать его облик. После этого каменный ящик закрыли, оставив кости внутри.
При дальнейшем осмотре территории археологи обнаружили неподалеку еще один могильник с костями, который был полностью разрушен трактором при пахоте.
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