В Грузии нашли средневековую гробницу

Гробницу предположительно эпохи раннего средневековья (V - XI века) случайно обнаружила жительница села Агмамедло Марнеульского района, обрабатывая землю на собственном участке.

Как пояснили в Национальном центре по охране культурного наследия Грузии, гробница относится к типу коллективных захоронений, широко распространенных в ранних средних веках,передает РИА Новости.

"Могильник выстроен большими камнями хорошо обработанного песчаника. Он представляет из себя четыре вертикально стоящих в земле стены и еще два камня для перекрытия гробницы", - говорится в сообщении ведомства.

Внутри гробницы найдены кости четырех людей, похороненных по христианскому обычаю. По мнению археологов, это останки троих взрослых и одного подростка.

В захоронение проникали грунтовые воды, из-за чего костные материалы плохо сохранились. Это значит, что извлечение останков и восстановление скелетов невозможно.

Тем не менее, археологам удалось очистить захоронение, сделать фото и графически зафиксировать его облик. После этого каменный ящик закрыли, оставив кости внутри.

При дальнейшем осмотре территории археологи обнаружили неподалеку еще один могильник с костями, который был полностью разрушен трактором при пахоте.