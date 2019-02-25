Наше настроение зависит не только от тех событий, которые происходят вокруг, но и от блюд, которые мы поглощаем.
Эксперты MedikForum назвали несколько продуктов питания, действительно повышающих настроение, передает УНИАН.
Орехи кешью. Богатые цинком, орехи кешью считаются одними из самых эффективных продуктов питания для повышения настроения. Как полагают учёные, цинк играет важнейшую роль в реакции мозга и организма на стресс. В реальности, дефицит цинка может приводить к нарушениям процессов памяти и обучения, депрессиям и агрессии.
Семена подсолнечника. Это великолепный растительный источник жирных кислот Омега-3. А они известны своей способностью повышать настроение и противостоять депрессии.
Ягоды. Считающиеся одними из самых полезных и здоровых продуктов питания, ягоды предотвращают выработку кортизола - гормона, который производится организмом при стрессовых ситуациях. Ягоды помогают контролировать воздействие этого гормона на настроение и противостоять ему.
Цельнозерновые. Богатейший источник витамина B, цельнозерновые тоже имеют потенциал поднять настроение. Различные исследования показывали, что дефицит витамина B6 в организме может спровоцировать стресс, раздражительность, депрессию и усталость.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День хорош для самообразования и расширения общего кругозора. На вечер можно запланировать поход к парикмахеру. Существует вероятность эмоциональных срывов, и, если вам предстоит обращаться в государственные инстанции, сохраняйте самообладание. Уделите больше внимания детям.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня Вы получите удовольствие от любой физической нагрузки - так Вы сбросите накопившееся напряжение. Зря не обольщайтесь и не отчаивайтесь, неудачи будут кратковременными. Поэтому расплатитесь с кредиторами, тем более, что вскоре финансовые трудности сменит успех. Не будьте неблагодарными.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня Вы организованны, собранны, способны выполнить большую работу. Сегодня попробуйте объективно оценить ситуацию, проявите такт и добросердечие. Неблагоприятное время для коллективных занятий или совместных мероприятий, однако, всё за чтобы вы не взялись сегодня в плане индивидуального творчества, будет успешно реализовано. Вероятна новая романтическая связь.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День хорош для самообразования и расширения общего кругозора. И будьте внимательны в выборе партнеров - возможно, это надолго. Сегодня не спешите давать согласие, иначе возможны ошибки, чреватые серьезными последствиями в отношениях с людьми. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня Вы получите удовольствие от любой физической нагрузки - так Вы сбросите накопившееся напряжение. Вы постепенно утратите чувство уверенности в себе. Работы окажется снова в избытке, но она, как никогда, Вас раздражает и утомляет. Но не принимайте все так близко к сердцу.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня Вы организованны, собранны, способны выполнить большую работу. Вам возможно, удастся четко сформулировать свои цели и задачи. Скоротечный служебный роман может вызвать открытую неприязнь со стороны коллег и начальства. Будьте осторожны с электроприборами.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День хорош для самообразования и расширения общего кругозора. Не стоит горячится и волноваться, иначе не избежать печального исхода. Уделите особое внимание разминке или откажитесь от занятий и просто прогуляйтесь по свежему воздуху. Фортуна благоволит конструкторам и архитекторам.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня Вы получите удовольствие от любой физической нагрузки - так Вы сбросите накопившееся напряжение. Постарайтесь избежать ссоры с любимым человеком, возможно сегодня это окажется сложно выполнить. Сегодня может быть прибыль от дела, в которое Вы вложили массу средств и энергии, либо материальное поощрение. В голову придут плодотворные идеи.
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СТРЕЛЕЦ
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КОЗЕРОГ
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ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня Вы получите удовольствие от любой физической нагрузки - так Вы сбросите накопившееся напряжение. Не исключено, что Вас разочаруют действия близких людей. Родственники помогут устроиться на интересную и доходную работу. Вечер лучше провести в кругу семьи.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня Вы организованны, собранны, способны выполнить большую работу. Настроение может совсем опустится до нуля, если только Вы не встретите человека, общение с которым заставит Вас забыть о неприятном. Спортивная тренировка может закончиться травмой. Уделите больше внимания детям.
|Banca Nationala a Moldovei
vox.publika.md