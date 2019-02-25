Эксперты назвали поднимающие настроение продукты питания

Наше настроение зависит не только от тех событий, которые происходят вокруг, но и от блюд, которые мы поглощаем.

Эксперты MedikForum назвали несколько продуктов питания, действительно повышающих настроение, передает УНИАН.

Орехи кешью. Богатые цинком, орехи кешью считаются одними из самых эффективных продуктов питания для повышения настроения. Как полагают учёные, цинк играет важнейшую роль в реакции мозга и организма на стресс. В реальности, дефицит цинка может приводить к нарушениям процессов памяти и обучения, депрессиям и агрессии.

Семена подсолнечника. Это великолепный растительный источник жирных кислот Омега-3. А они известны своей способностью повышать настроение и противостоять депрессии.

Ягоды. Считающиеся одними из самых полезных и здоровых продуктов питания, ягоды предотвращают выработку кортизола - гормона, который производится организмом при стрессовых ситуациях. Ягоды помогают контролировать воздействие этого гормона на настроение и противостоять ему.



Цельнозерновые. Богатейший источник витамина B, цельнозерновые тоже имеют потенциал поднять настроение. Различные исследования показывали, что дефицит витамина B6 в организме может спровоцировать стресс, раздражительность, депрессию и усталость.





