Председатели партий выступили с заявлениями по итогам парламентских выборов

Влад Плахотнюк, Ион Чебан, Майя Санду и андрей Нэстасе выступили с заявлениями по итогам парламентских выборов.

"Демократическая партия добилась очень хорошего результата на выборах. Конечно, все это благодаря приложенным усилиям. В то же время, это говорит о том, что граждане доверяют нам, и Демократическая партия, конечно же, оправдает их ожидания", - сказал председатель ДПМ Влад Плахотнюк.

"О легитимности этих выборов, а также об утверждении результатов, ПСРМ выскажется после завершения всех процедур, о которых говорили коллеги. Повторяем: не исключена организация и проведение досрочных парламентских выборов", - добавил секретарь ПСРМ Ион Чебан.

"Эти выборы были украдены, как никогда прежде, а результаты не отражают волю народа. Мы, блок ACUM, не признаем выборы свободными и справедливыми", - отметила председатель ПДС Майя Санду.

"Избирательный блок ACUM победил на парламентских выборах 24 февраля 2019 года. Мы получили мандат на то, что нужно делать, мы восстановим справедливость. Начнем прямо с дела о вчерашних выборах, доведём его до конца", - сказал председатель ППДП Андрей Нэстасе.