Предварительные итоги парламентских выборов: какие партии не проходят в парламент

За некоторые партии, принимавшие участие в выборах, не голосовали даже их члены и сторонники. Таких по меньшей мере четыре. Одна из них партия "Воля народа". Как подсчитал портал e-democracy.md, в июне прошлого года она насчитывала почти 5400 членов. Однако на выборах 24 февраля получила лишь 2624 голоса.

Почти такая же ситуация у Национал-либеральной партии. Она заявила в прошлом году, что насчитывает почти 7700 человек, но получила на выборах 3341 голос.

За Экологическую партию зеленых отдали голоса немногим более 3000 избирателей, что почти на полторы тысячи меньше указанного количества членов этой партии.

За партию "Демократия дома" тоже проголосовали меньше людей, чем в ней состоят - 4368.