Подсчет голосов завершен: обработаны 100% бюллетеней

Центральная избирательная комиссия обработала 100% протоколов. Получена информация со всех избирательных участков, открытых в стране и за рубежом.

Три партии и избирательный блок пройдут в парламент за счет голосов, набранных по общенациональному округу. Это Партия социалистов, блок ПДС-ППДП, Демократическая партия и партия "Шор".

Согласно Центральной избирательной комиссии, после подсчета почти 100% голосов, социалисты набрали 31,15%.

За ними следует избирательный блок ПДС-ППДП, который поддержали более 26,84% граждан.

За Демократическую партию проголосовали примерно 23,62% избирателей.

На четвертом месте партия "Шор", которая набрала свыше 8,32%.

Центральная избирательная комиссия представит Конституционному суду документы и список избранных депутатов в течение 24 часов после подведения итогов выборов. Конституционный суд подтвердит или опровергнет законность выборов в течение пяти дней после получения документов от ЦИК.



В парламентских выборах в воскресенье, 24 февраля, приняли участие 1 453 013 избирателей, что составляет 49,22% от общего числа избирателей, включенных в списки избирателей.

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