С начала года Налоговая служба собрала в бюджет 9,4 млрд. леев

Доходы, собранные Государственной налоговой службой (ГНС) в национальный бюджет (НПБ) в январе-марте 2019 года, выросли по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 4,8%.

Таким образом, в указанный период времени в бюджет поступило 9,4 млрд. леев. По сравнению с тем же месяцем прошлого года, отмечен рост на 426 млн. леев, передает Молдпрес.

Данные ГНС показывают, что за первые три месяца текущего года в госбюджет поступило 4,5 млрд. леев, что на 96,7 млн. леев больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Рост составил 2,2%.

В то же время, в местные бюджеты поступило 794,1 млн. леев, что на 1,5 млн. леев больше по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

В бюджет государственного социального страхования поступило 3 млрд. леев, что на 147,1 млн. леев больше. Рост составил 5,1%. Еще 1,1 млрд. леев поступило в фонд обязательного медицинского страхования, что больше на 20,8%.