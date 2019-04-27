Новые законы в Молдове привлекут инвесторов и облегчат ведение бизнеса

Изменение Гражданского кодекса Молдовы, вступившего в силу 1 марта 2019, а также ряд других свежих нормативных актов стали началом новой эпохи в Молдове. В этом уверена представитель австрийского адвокатского дома CHSH Наталья Балабан, давшая интервью порталу PavelZingan.md.

Адвокат с почти 12-летним стажем отмечает, что правовая инфраструктура Молдовы была изменения в соответствии с европейскими и международными тенденциями. А это, по ее словам, улучшит и бизнес среду.

"Это, бесспорно, будет способствовать росту иностранных инвестиций в Молдову. Молдова не входит в Евросоюз, но для европейского бизнесмена в нашей стране появляются понятные ему правила игры. Очень приятно, когда на международных конференциях или при обмене мнениями с европейскими коллегами становится понятно, что новое молдавское законодательство соответствует европейским стандартам", - отметила адвокат.

По ее словам, новое законодательство подтолкнет и молдавский бизнес к работе по международным правилам. А это повлечет дополнительный экономический рост и инвестиции. Адвокат подчеркнула, что положительные изменения заметны и в сфере юридической области.

"В сфере юстиции происходит большое обновление, «омоложение» кадрового состава и эмансипация, как судей, так и адвокатов. Да, сейчас, пока не накоплена практика под изменения законов, будет период, когда ночами нужно будет читать новое законодательство. Но это тоже хорошо. Возрастет роль аргументации, конкуренция и амбиции", - уверена адвокат Наталья Балабан.

Полную версию интервью можно прочитать на сайте pavelzingan.md.