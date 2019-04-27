Кампания, начатая экономической платформой "Содружество", призывает всех бизнесменов платить налоги

"Закон для ВСЕХ один!" - под таким лозунгом предприниматели, платящие налоги, призывают всех остальных бизнесменов, находящихся в тени, соблюдать законы. Председатель экономической платформы "Содружества" Вячеслав Валько намекнул, что выявлять нарушителей будут не только госорганы, но и сами бизнесмены.

"Мы запускаем акцию: Закон для ВСЕХ один! Мы платим налоги, вы тоже должны их платить. Мы реально оцениваем ситуацию. И мы не собираемся больше платить налоги за вас. У вас семьи? У нас тоже семьи. Вам тяжело и нужно прокормиться, поверьте нам не легче, а во многих моментах и тяжелее. Выходите из тени сами. Выход с нашей помощью будет более затратным", - говорится в открытом обращении платформы.

К такому концепту сотрудничества представители экономической платформы "Содружество" пришли после переговоров с профильными службами. В официальном обращении подчеркивается, что ввиду отсутствия внешнего финансирования, бюджету нужны деньги для реализации социальных реформ.

"Когда 50% экономики находится в той или иной мере в тени, вся налоговая нагрузка ложится на патриотично настроенных экономических агентов, которые работают в легальной правовой зоне. Второй момент, сегодня в стране запланированы большие социальные проекты. Мы им очень рады и поддерживаем их. А также понимаем, что денег в бюджет нужно будет еще больше. И снова вся нагрузка ляжет на легальный бизнес", - говорится в заявлении.

Председатель экономической платформы Вячеслав Валько призвал всех бизнесменов отнестись ответственно и с пониманием к этому призыву.