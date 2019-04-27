Пенсионеры получают проиндексированные на 5,3% пенсии

Почти 700 тысяч пенсионеров уже начали получать проиндексированные на 5,3% пенсии. Деньги переводят на банковские карты и выдают в почтовых отделениях. Вопрос обсудили на заседании правительства.

"Хотел узнать у вас госпожа Раду, если все идет согласно нашему плану?", - спросил Павел Филип.

"С 1 апреля пенсионеры уже получают проиндексированные соцвыплаты. Их можно получить на банковскую карту, в почтовых отделениях или почтальон сам принесет согласно графику", - сказала министр здравоохранения, труда и соцзащиты Сильвия Раду.

В то же время, министр здравоохранения, труда и социальной защиты отметила, что ведомство готовит списки получателей пасхальных пособий в 600 леев. Их выдадут 610 тысячам граждан, в том числе пенсионерам, людям с ограниченными возможностями и малоимущим. На эти цели выделили 364 тысячи леев.

Граждане инициативу властей приветствуют. 69-летняя Нина Улинич из Ниспорен вышла на пенсию 13 лет. Сейчас она подрабатывает в местной аптеке.

"Мы, пенсионеры, очень довольны, повышение очень кстати. До сих пор ни одно правительство так пенсию не поднимало."

"Мы рады. С апреля увеличится на 5% и, таким образом, набирается 15%. Не помню, чтобы до сих пор поднимали на 15%."

В апреле размер индексации почти вдвое превысил запланированный. В расчет взяли уровень инфляции за последние три года.

"Начиная с 1 апреля 2019 правительство решило, что при индексации процент будут рассчитывать за три года, а не только за последний год, поскольку так он был меньше, примерно 2,6-2,7. А с 1 апреля процент индексации за последние три года составил 5,3", - сказала глава отделения КСС Ниспорен Валентина Буличану.

А пособие в 600 леев выдавали и на Рождество. С инициативой выступил лидер демократов Влад Плахотнюк.