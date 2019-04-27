В Молдавско-китайском бизнес-форуме участвуют более 100 компаний

Представители более 100 отечественных компаний и 12 крупнейших китайских компаний участвуют в Молдавско-китайском бизнес-форуме, который проходит 2-4 апреля в Кишиневе.

Мероприятие организовано с целью продвижения инвестиционных возможностей Республики Молдова и многочисленных льгот, которые могут принести выгоду потенциальным китайским инвесторам, передает МОЛДПРЕС.

"Это мероприятие является прекрасной платформой для продвижения инвестиционных возможностей в Республике Молдова. Я поддерживаю идею встречаться раз в два месяца и с другими китайскими предпринимателями, которые заинтересованы в инвестировании в Республике Молдова. Эта инициатива сблизит нас еще больше, и будет способствовать сотрудничеству и развитию", - заявил министр экономики и инфраструктуры Кирилл Габурич.

Китайские компании, участвовавшие в Молдавско-китайском бизнес-форуме работают в секторе фармацевтической и биомедицинской промышленности, искусственного интеллекта и языковых технологий, тяжелой промышленности и производства промышленного оборудования, а также туризма.

"Китайские предприниматели и партнеры из стран Европейского союза заинтересованы в освоении возможностей молдавского рынка, которые соответствуют текущим глобальным тенденциям, а также интересам всех сторон",- отметил вице-президент Китайско-Европейской Ассоциации по техническому и экономическому сотрудничеству Пан Фэн.

В настоящее время на территории Республики Молдова работают 86 китайских компаний, а инвестированный ими капитал составляет почти 6,76 млн. леев. В 2018 году объем торговли с Китаем был на 6-м месте среди основных торговых партнеров Республики Молдова, составив 7,31% от общего объема торговли.