Пособие для молодых педагогов увеличено до 120 тысяч леев

Подъемные будут получать и выпускники педагогических вузов, которые поступили на работу в учебные заведения не сразу после окончания факультета, а через год. Соответствующее постановление утвердил накануне кабмин.

"Много таких, кто не пошел работать по выбранной профессии, и рисковали потерять это пособие. Выпускники педагогических факультетов могут и через год начать работать по профессии и получить эти 120 тысяч леев", - сказал премьер-министр Павел Филип.

В прошлом году единовременное пособие для выпускников педагогических вузов было увеличено с 45 до 120 тысяч леев, для выпускников профтехколледжей с 32 до 96 тысяч.

По данным Минобразования, в учебных заведениях страны вакантно более 2100 мест.