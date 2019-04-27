Кабмин увеличил расходы на развитие и модернизацию населенных пунктов в зоне безопасности

Кабмин увеличил расходы на развитие и модернизацию населенных пунктов в зоне безопасности. Там планируется внедрить 35 проектов и израсходовать на эти цели 15 миллионов леев.

Как отмечается в Программе мероприятий по реинтеграции страны на текущий год, деньги пойдут на модернизацию школ и детсадов. Восемь лицеев с румынским языком обучения получат единовременную помощь в сто тысяч леев каждый. Также намечен ремонт водопровода и уличного освещения.

Программы мероприятий по реинтеграции внедряются с 2011 года. Всего их было 11. Из госбюджета на них направили почти 97 миллионов леев.