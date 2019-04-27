У Молдовы низкий государственный долг по отношению к ВВП среди государств Центральной и Юго-Восточной Европы

Молдова входит в группу стран с низким государственным долгом по отношению к ВВП среди государств Центральной и Юго-Восточной Европы.

Задолженность составляет 27% от валового внутреннего продукта, который в 2018 году достиг 190 миллиардов леев. Об этом говорится в докладе портала Новостная почта, основанном на данных Евростата и Министерств финансов Молдовы и Украины.

Там также отмечается, что долг не представляет проблемы для нашей страны, и она может позволить себе его увеличить.

У соседних стран задолженность выше. В Румынии, например, госдолг от ВВП составляет около 35%. Хуже обстоят дела в Украине, там задолженность достигает почти 61%.

Еще больший долг зарегистрировали Словения и Хорватия, у которых примерно 74 и 77,5% соответственно. А самая крупная задолженность у Греции - свыше 176% от ВВП.