За последние три года средняя пенсия в Молдове выросла приблизительно на 50 процентов

За последние десять лет (2009-2018 гг.) размер средней пенсии, рассчитанный Национальным бюро статистики, повысился с 775,7 лея (средний размер пенсии в 2009 году) до 1709,23 лея (средний размер пенсии в 2018 году) или в 2,2 раза.

В исследовании, опубликованном на странице в Фэйсбуке Posta de Stiri, особенно отмечаются последние три года, когда молдавское правительство возглавляет Павел Филип. За это время средняя пенсия выросла приблизительно на 50% (46,68%). - Когда Павел Филип возглавил кабмин, средняя пенсия составляла 1165,2 лея, а к концу 2018 года этот показатель достиг 1709,23 лея. Стоит отметить, что средний размер пенсии в 2018 году не включает повышения на 10% пенсий меньше 2000 леев, осуществленного с 1 января 2019 года, а также индексации всех пенсий с 1 апреля 2019 года. Это повышение будет отражаться в средней пенсии этого года. “В результате, за последние три года средняя пенсия повысилась приблизительно на 50% (46,68%)”, - говорится в цитируемом анализе. - Для лучшего понимания реального роста пенсий, уточним, что за период с 2009 по 2018 годы среднегодовая общая инфляция составила 55%. Средняя инфляция за 2009-2013 годы составила 24,2% (Правительство Филата 1-2, сентябрь 2009-май 2013), за 2013-2015 годы – 19,4% (правительство Лянкэ, Габурич, Стрелец, июнь 2013-январь 2016 года), а за 2016-2018 – 16% (правительство Филиппа, январь 2016-до настоящего времени), - отмечается в источнике.

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