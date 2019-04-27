Ученые назвали полезное количество отжиманий

Доступными тренировками, сорока отжиманиями в минуту, можно предупредить проблемы с сердцем.

Снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний можно с помощью отжиманий, сделанных за одну минуту, – чем больше их будет сделано, тем лучше. Об этом говорится в исследовании ученых из Гарварда, сообщает Journal of the American Medical Association.



Исследование проводилось среди сотрудников пожарной службы Индианы в течение 10 лет, передает Корреспондент.



У тех мужчин, которые могли сделать более 40 отжиманий в минуту, на 96% снижался риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. При этом у тех, кто отжимается меньше, их риск возрастал.