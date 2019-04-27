Астронавты показали, как готовятся к выходу в открытый космос

Они потратили несколько дней на сборку костюма и инструментов.

Астронавты готовятся к очередному выходу в открытый космос с Международной космической станции (МКС). Видео подготовки опубликовала пресс-служба Канадского космического агентства.

«Большой день приближается! Давид Сен-Жак готовится к своему первому выходу в открытый космос с Энн Макклейн 8 апреля. Потратили несколько дней на сборку костюма и инструментов, теперь самое время его примерить!» - говорится в сообщении, передает УНИАН.

22 марта в открытый космос вышли астронавт NASA Ник Хейг и Энн Макклейн. А 29 марта Хейг вместе с астронавтом Кристиной Кох завершили 215-й выход в открытый космос.



