Врач предупредил о смертельной опасности аспирина для детей

Применение аспирина в детском возрасте может привести к тяжелым последствиям. Об этом на своей странице в Instagram написал врач Евгений Комаровский.

Среди факторов, которые вызывают синдром Рея (опасное заболевание, проявляющееся поражением головного мозга и печени), он назвал применение ацетилсалициловой кислоты, передает УНИАН.



"Опасность синдрома Рея несопоставима ни с какими язвами, кровотечениями и бронхоспазмами — даже в самых лучших реанимационных отделениях погибает каждый второй заболевший. Вероятность заболевания максимальна в возрасте 4—12 лет. Вероятность развития синдрома Рея невелика. Но риск есть. И речь идет о том, что применение ацетилсалициловой кислоты на фоне вирусных инфекций в детском возрасте может стать причиной смертельно опасной болезни", — отмечает Комаровский.

"Отсюда вывод — однозначный и конкретный: у детей в возрасте до 15 лет использовать в порядке самолечения ацетилсалициловую кислоту в качестве жаропонижающего средства нельзя", — подытожил он.





