Подтверждена способность котов узнавать свою кличку

Ученые из Университета Софии в Японии выяснили, что коты действительно откликаются на свою кличку, сообщает The Sun. Раньше было принято считать, что подобной особенностью обладают только собаки, а коты просто реагируют на интонацию.

«Существует мнение, что только собаки способны откликаться именно на свое имя. Мы считаем, что важно показать и способности кошек тоже», — рассказала автор исследования Ацуко Саито.

Для эксперимента ученые пригласили 16 хозяев со своими кошками. Хозяева несколько раз повторяли четыре существительных примерно с одинаковым количеством слогов, периодически называя питомца по имени. Постепенно кошки утратили интерес ко всем словам, кроме своей клички. Даже если к животному обращались незнакомые люди, то оно все равно поворачивало голову или мяукало, передает Моя Планета.

Получается, что коты распознают свое имя среди других слов. Они откликаются не всегда не потому, что не слышат или забывают, как их зовут, а просто потому, что не хотят.