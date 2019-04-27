Бананы и не только: названы снижающие давление продукты

Ученые провели ряд исследований, которые показали, что калий может уменьшить негативное воздействие соли на человеческий организм и понизить повышенное давление. В связи с этим людям, которые страдают гипертонией, рекомендуется включать в свой рацион продукты, богатые данным элементом. Об этом пишет британское издание The Daily Express.

По словам специалистов, соль повышает количество натрия в крови, а это, в свою очередь, снижает способность почек выводить воду из организма. Калий же способен восстановить нарушенный баланс: он помогает почкам эффективно работать и понизить давление, передает Мир24.

Тем, кто страдает от гипертонии, медики советуют употреблять в пищу сладкий картофель, бананы, томатный соус, а также апельсиновый сок и рыбу тунца. Вместе с тем специалисты предупреждают о том, что переизбыток калия вреден для организма. В связи с этим нужно потому следует соблюдать осторожность.