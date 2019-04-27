Евро и доллар подорожают по отношению к молдавскому лею

Единая европейская валюта и доллар США продолжат завтра дорожать, согласно официальному обменному курсу Национального банка Молдовы (НБМ)

Так, евро прибавит четыре бана и будет стоить 19 леев 61 бан. Доллар прибавит один бан и достигнет 17 леев 44 бана, передает МОЛДПРЕС.

Для украинской гривны НБМ установил обменный курс, аналогичный сегодняшнему - 65 банов. Румынский лей сохранит курс на уровне 4 леев 12 банов. Та же тенденция отмечается и у российского рубля, который будет стоить 26 банов.