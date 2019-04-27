Ученые выяснили, кто счастливее: владельцы собак или кошек

Национальное социологическое исследование в США 2018 года впервые включало вопросы о наличии домашних животных, что позволило выяснить различия в восприятии жизни владельцев кошек и собак, сообщает NDTV.

Во-первых, не выяснилось почти никакой разницы между счастьем владельцев домашних животных и тех, кто живет без них. А вот разница между собаководами и любителями кошек оказалась разительной — вдвое большее количество владельцев псов отмечали, что они «очень счастливы», передает Моя Планета.

Обладатели и кошек, и собак оказались примерно посередине. Более того, котовладельцы оказались чуть «несчастнее», чем те, кто живет вообще без животных. Эксперты отмечают, что причиной такой разницы могут быть и другие факторы. Так, владельцы собак чаще состоят в браке и имеют свой дом — оба эти параметра могут быть значимыми для ощущения счастья.