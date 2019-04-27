Ученые обнаружили еще одну причину полюбить чеснок

Американские ученые провели исследование и выяснили, что употребление в пищу свежего чеснока благоприятно действует на состояние мозга. В частности, этот овощ препятствует возникновению проблем с памятью в преклонном возрасте. О работе специалистов из Университета Луисвилла говорится в статье, опубликованной в издании EurekAlert.

Как отмечается, секрет пользы чеснока для здоровья заключается в содержащихся в нем аллил сульфидах. Эти вещества помогают сохранить здоровую микрофлору кишечника и улучшить когнитивные способности у пожилых людей, передает Мир24.

Ученые давно знают, насколько важна здоровая микрофлора кишечника для человека. Тем не менее о ее воздействии на память исследований практически нет. Разнообразие кишечной микробиоты существенно падает с возрастом. Выяснилось, что это связано с когнитивным и функциями организма.

Специалисты провели эксперимент с двухлетними мышами. Им ввели в рацион добавку аллил сульфида. После этого их сравнили с грызунами-ровесниками и более молодыми особями. Было установлено, что пожилые мыши, получавшие химические соединения из чеснока, имели более хорошую долговременную, кратковременную и пространственную память, чем их ровесницы, которые эту добавку не получали.

Ученые также выяснили, что за понижение когнитивных функций отвечает уменьшенная экспрессия генов NDNF (нейротрофический фактор мозга). Употребление в пищу чеснока привело увеличению экспрессии этих генов у грызунов.