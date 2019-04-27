Пищевые добавки снижают иммунитет при простуде

Пищевые добавки способны повлиять на сопротивляемость организма простудным заболеваниям, в том числе гриппу. К такому выводу пришли учёные из Мичиганского университета. Они выяснили, что консервант трет-бутилгидрохинон (Е319) значительно ухудшает протекание болезни.

Специалисты провели масштабное исследование на грызунах. Половину из них намеренно кормили этой пищевой добавкой. В результате они хуже стали справляться с болезнью. Учёные зафиксировали у них снижение Т-лимфоцитов. Именно эти клетки отвечают за иммунный ответ организма, передает news.ru.

Учёные предостерегли людей от употребления продуктов с Е319 во время болезни. По данным Nation News, в большом количестве эта добавка содержится в замороженном мясе, чипсах, масле и крекерах.