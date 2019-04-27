Археолог в прямом эфире вскрыл саркофаг верховного жреца, служившего богу магии

Археологи в прямом эфире открыли саркофаг египетского жреца, который был обнаружен в феврале вместе с сетью вертикальных шахт в провинции Эль-Минья. В запутанных туннелях хранилось 40 мумий, которые, по предварительным данным, принадлежали к благородной элите.

Осмотрев гробницы, исследователи нашли такие артефакты, как статуи, амулеты и канопы, используемые для хранения органов. Среди них находилась гробница с необычным узором, открыть которую удалось только при помощи нескольких человек. Внутри лежала мумия, завёрнутая в льняную ткань и окружённая золотыми сокровищами, пишет life.

Экспедицию возглавил египетский археолог Захи Хавасс, который позволил американскому исследователю Джошу Гейтсу отправиться вместе с ними и снять репортаж для канала Discovery. Выяснилось, что останки принадлежали верховному жрецу Тота, древнеегипетского бога мудрости и магии. Он жил во времена 26-й династии, правившей до 525 года до н.э.