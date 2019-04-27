Шведская Компания Euro Finance готова инвестировать 50 миллионов евро в Молдову

До 50 миллионов евро готова инвестировать в нашу страну шведская компания Euro Finance.

Окончательное решение за советом директоров фирмы. Для этого ее руководство прибыло в нашу страну с ознакомительным визитом и встретилось с министром экономики и инфраструктуры Кириллом Габуричем.

Генеральный директор финансовой компании считает, что их инвестиции будут стимулировать экономическое развитие нашей страны благодаря уникальной бизнес-модели.

В нашей стране действует 32 предприятия со шведским капиталом, а социальные инвестиции превышают 74 миллиона леев. Швеция занимает 17 место среди главных иностранных инвесторов страны.