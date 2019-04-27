Подводный гейзер построил фантастический ландшафт в заливе Калифорнии

Фиолетовые минеральные столбы появились всего за 10 лет.

Морской биолог из Университета Джорджии Мэнди Джои со своими коллегами отправилась исследовать обитателей центральной части залива Калифорнии, когда столкнулась с необычным явлением, передает Моя Планета.

Как сообщает LiveScience, на глубине 1800 м ученые нашли подводные гейзеры. Они выбрасывают в воду растворенные минералы и металлы, которые реагируют с морской водой и выстраивают необычные сооружения — до 15 м в высоту.

В некоторых местах гейзер формирует "бассейны", где скапливаются сульфиды и метаносодержащая жидкость — они отражают свет и выглядят как зеркала. В теплых потоках воды ученые нашли и новые виды живых существ, а фиолетовые "столбы" покрыты целым слоем необычных бактерий. Сейчас ученые занимаются изучением ДНК обнаруженной фауны, чтобы точно определить видовую принадлежность.