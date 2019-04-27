Ученые выяснили, что чрезмерное употребление биодобавок может вызывать рак

Речь идет о содержащих кальций биологически активных добавках, отмечают ученые из Университета Тафтса.

Получение необходимого количества витаминов и минералов необходимо для нормального функционирования организма, но они должны поступать из продуктов питания, а не из пищевых добавок, употребление которых может нанести вред. Об этом пишет газета USA Today со ссылкой на исследование Университета Тафтса, передает ТАСС.

Ученые отмечают, что не обнаружили никакой связи между употреблением биологически активных добавок (БАД) и снижением риска ранней смерти. Они проанализировали данные более крупного исследования здоровья и питания, проводившегося в период с 1999 по 2010 годы. Более 30 тыс. участников в возрасте от 20 лет и старше отвечали на вопросы об употреблении БАДов. Из них чуть более половины принимали обычные пищевые добавки, а более трети - поливитамины.

"В то время, как использование добавок в целом способствует увеличению поступающих в организм питательных веществ, реальную пользу оказывают вещества, поступающие из продуктов питания, а не из таблеток", - рассказал автор нового исследования, доцент университета Фан Фан Чжан. Он опроверг утверждение о том, что пищевые добавки могут восполнить нехватку необходимых минералов, если не придерживаться сбалансированного, здорового питания.

Исследование также показало, что чрезмерное употребление содержащих кальций добавок связано с более высоким риском развития рака. При этом ученые не нашли связи между риском заболевания раком и потреблением богатых кальцием продуктов.

USA Today отмечает, что это уже далеко не первое исследование, которое ставит под сомнение необходимость употребления БАДов, а также тот факт, что они действительно улучшают общее состояние здоровья.

В прошлом году американские ученые, подчеркивает издание, доказали, что пищевые добавки не дают ощутимой пользы для здоровья, в частности, для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, указывает газета, в 2017 году исследователи выяснили, что риск развития рака легких у мужчин, принимающих слишком много витамина В в таблетках, может возрасти в два раза.