Что будет, если перестать чистить зубы: видео ужасных последствий

Медики советуют чистить зубы два раза в день. У современного человека для этого есть все необходимое: большой выбор зубных паст, щетки разной жесткости, всевозможные ополаскиватели.

А еще можно найти множество советов по уходу за ротовой полостью, пишет УНИАН со ссылкой на Naked Science.

А вот отказ от чистки чреват полным разрушением зубов и тяжелыми последствиями для организма. Что произойдет, если за ними не ухаживать, показали на видео.