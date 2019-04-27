На МКС найдены бактерии, потенциально опасные для экипажей и самой станции

Команда учёных из Лаборатории реактивного движения НАСА завершила масштабную перепись микроорганизмов и грибов, обитающих на МКС. Оказалось, что "население" отличается удивительным разнообразием, причём некоторые виды могут быть потенциально опасны для здоровья экипажей и даже для самой станции.

В течение 14 месяцев (в рамках трёх экспедиций) члены экипажей собирали образцы с различных поверхностей внутри МКС, включая смотровые окна, уборные, спортивное оборудование, спальные помещения и обеденные зоны.

Места, в которых проводился сбор микробных и грибковых проб.Фото A. C. Sielaf et al., 2019/Microbiome/NASA.

На Земле полученные с борта МКС образцы были культивированы, после чего учёные секвенировали геномы микроорганизмов и грибов, передает Вести.

По итогам переписи наиболее многочисленной популяцией были признаны бактерии из рода стафилококков (26% от общего количества). За ними следуют энтеробактерии (23%) и бациллы (11%).

Отмечается, что некоторые виды этих микроорганизмов на Земле считаются оппортунистическими патогенами. К таковым, к примеру, относится золотистый стафилококк (10% от общего числа идентифицированных микробов), который обычно присутствует на коже и в передних отделах носа человека. (Некоторые его штаммы причислены к супербактериям.)

Потенциально опасными могут быть и найденные на МКС энтеробактерии, обитающие в желудочно-кишечном тракте человека. На Земле они распространены в спортивных залах, офисах и больницах.

Это говорит о том, что изолированная среда на МКС в "микробном смысле" мало чем отличается от других сред, где так называемая внешняя микробиота формируется под влиянием людей.

Авторы работы также отмечают, что бактериальные сообщества были сходны в разных местах, но их состав со временем менялся. Так, образцы, взятые во время второй экспедиции, показали большее микробное разнообразие, чем образцы, собранные во время первой и третьей экспедиции. Предполагается, что эти различия связаны с изменением состава экипажей на борту МКС.

Наиболее распространёнными на станции грибами оказались представители рода родоторула. Эти одноклеточные дрожжи составили 40% всего грибкового "населения" орбитального форпоста. На Земле такие грибы можно найти в почве и воде, также они часто встречаются в молоке и фруктовых соках.

Кстати, грибковые сообщества, в отличие от бактериальных, показали относительную стабильность, то есть их состав и количество мало изменялись на протяжении месяцев.

Специалисты уверены, что благодаря полученным данным можно будет разработать новые меры безопасности для экипажей МКС и членов будущих длительных космических миссий.

При этом важно помнить, что иммунитет и другие аспекты здоровья людей изменяются во время пребывания в космосе, но в распоряжении экипажей имеются довольно ограниченные медицинские ресурсы. В связи с этим экспертам нужно понять, как улучшить космическое здравоохранение и с какими рисками для здоровья могут сталкиваться космонавты – как те, которые прямо сейчас находятся на орбите, так и те, которым предстоит покорять новые миры.

Подробнее об этой работе рассказывается в статье, опубликованной в журнале Microbiome.