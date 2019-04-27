Ученые предупредили о смертельной опасности витамина D

Канадские медики опубликовали доклад, согласно которому слишком высокая концентрация витамина D в организме приводит к серьёзным повреждениям почек и почечной недостаточности, пишет EurekAlert.

Уникальная особенность витаминов вредить организму была раскрыта на примере 54-летнего канадца, который отправился в отпуск на побережье Южно-Китайского моря, где загорал практически каждый день, передате life.

Учёные утверждают, что у 54-летнего мужчины были обнаружены заболевания костей, из-за которых ему прописали ежедневные капли с витамином D. Принимая витаминные добавки каждый день, за 2 года канадец довёл концентрацию витамина в организме до такого уровня, что организм стал перенасыщен кальцием. Необходимый для крепких костей элемент постепенно добрался до почек, из-за чего у мужчины началось воспаление, а затем было диагностировано частичное поражение.

Теперь мужчине предстоит длительное восстановление, а учёные всерьёз задумываются о том, чтобы ужесточить отпуск витаминных добавок в аптеках.