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Ученые доказали, что отбеливание эмали повреждает "живую" часть зубов
// фото: открытые источники
15:34, 10 Apr 2019
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Отбеливание зубов опасно для их здоровья по той причине, что перекись водорода не только очищает эмаль, но и проникает в глубинные ткани зубов и повреждает белковые молекулы. К такому выводу пришли биологи, рассказавшие об итогах своих опытов на конференции Experimental Biology 2019 в американском Орландо.

"Наши эксперименты показывают, что тех количеств перекиси водорода, которые присутствуют в отбеливающих полосках, вполне хватает для того, чтобы проникнуть вглубь зуба и полностью уничтожить коллаген, присутствующий внутри дентина. Пока не понятно, можно ли восстановить этот белок и насколько постоянны эти повреждения", — заявила Келли Кинэн (Kelly Keenan) из университета Стоктона в городе Голоуэй (США).

Зубы человека и других млекопитающих состоят из "мертвой" эмали и нескольких "живых" частей — дентина, пульпы и нервной ткани. Эмаль, в свою очередь, состоит из двух основных элементов — прочных и крайне стойких к действию различных раздражителей нитей из гидроксиапатита, а также скрепляющего их "клея" в виде смеси из различных аморфных минералов, передает РИА Новости.

Этот "цемент" постепенно разъедается, если на поверхности зубов появляются кариозные микробы, выделяющие кислоты, или при механическом повреждении эмали. В возникающих в результате этого микротрещинах поселяются новые колонии бактерий, чье появление ускоряет процесс разрушения зуба и приводит к формированию кариозной полости.

В прошлом, ученые считали, что обработка зубов перекисью водорода незначительно повреждает эмаль и не проникает внутрь "живой" части зуба, но при этом удаляет зубной камень и прочий "мусор" с их поверхности. При соответствующем уходе, как предполагали стоматологи, дальнейшего развития проблем можно было избежать.

Кинэн и ее коллеги проверили, так ли это на самом деле, проследив за тем, как перекись водорода воздействует не только на эмаль, а на весь зуб в целом. Для этого ученые приобрели несколько недавно удаленных зубов у стоматологов и поместили их в искусственный аналог слюны, где они "варились" несколько дней.

В часть образцов биологи добавили такое же количество перекиси водорода, которое присутствует на поверхности чистящих полосок, которые сегодня применяются американскими стоматологами для отбеливания зубов. Каждые несколько часов Кинэн и ее коллеги отделяли небольшие образцы зубной ткани от этих образцов и отслеживали все изменения в их состоянии.

Эти замеры неожиданным образом показали, что количества белка во внутренних слоях зубов стремительно уменьшалось. Это заставило ученых детально изучить то, как дентин взаимодействует с перекисью водорода, экспериментируя на чистых образцах этой ткани в пробирках.

Оказалось, что данное вещество не только разлагает протеины само по себе, но и делает коллаген, основу "живой" зубной ткани, гораздо более уязвимым для действия различных ферментов, уничтожающих ненужные белки внутри организма. При этом перекись начинает разлагать протеины уже в первые десять минут после обработки зуба.

Это, как отмечают исследователи, может объяснять то, почему многие люди жалуются на учащение проблем с зубами после того, как они решили улучшить их облик. Поэтому они советуют избегать подобных процедур до тех пор, пока не станет ясно, восстанавливается ли коллаген и какие последствия несет за собой его исчезновение.




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