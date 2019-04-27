Дороги в Молдове планируют отремонтировать при содействии "Bank of China"

Дороги R13 – Бельцы-Флорешты и M5 - Бельцы-Крива могут быть отремонтированы при поддержке "Bank of China". Правительство Молдовы начало переговоры о кредите на 190 млн евро.

Эту тему обсудили сегодня министр экономики и инфраструктуры Кирилл Габурич и представитель китайского банка Ян Ши Синь, передает МОЛДПРЕС.

"Мы хотим в этом году начать работы по ремонту дороги R13 – Бельцы-Флорешты и М5 – Бельцы-Крива. Этот проект, который мы надеемся реализовать сообща, свяжет несколько стратегических точек в стране ", - сказал Кирилл Габурич.

Ян Ши Синь отметил, что "Bank of China" приветствует все льготы и возможности, предоставляемые Республикой Молдова иностранным инвесторам. Он также сказал, что создание современной инфраструктуры – непростой процесс, но с иностранными партнерами Молдова может развивать этот сектор.