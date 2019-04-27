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Ученые раскрыли одну из загадок гения Леонардо да Винчи
// фото: artgallery.bg
16:20, 10 Apr 2019
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Исследователи из галереи Уффици музея во Флоренции доказали, что гений эпохи Возрождения Леонардо да Винчи был амбидекстром, то есть владел левой и правой рукой в равной степени.

Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org. Ученые Научно-исследовательского и реставрационного института музея пришли к такому выводу проанализировав картину «Пейзаж Арно». Она считается одной из самых ранних работ художника и датирована 1473 годом, когда да Винчи исполнился 21 год. На ней изображена долина реки Арно, протекающей через Флоренцию, с замком Монтелупо, передает УНИАН.

Эксперты заметили две небольшие надписи, одна из которых написана на обороте картины, а другая была отзеркаленной и помещена на лицевую сторону пейзажа. Исследователи выяснили, что передняя надпись на полотно нанесена левой рукой художника, а на его обратную сторону - правой, отметили в галерее Уффици.

Известно, что Леонардо да Винчи родился левшой и пользовался зеркальным письмом, то есть его тексты нужно читать справа налево. Подобный феномен часто проявляется у детей-левшей. Однако ученые считают, что еще в раннем возрасте художник научился использовать обе руки.

"По наблюдениям за его почерком, в том числе надписями на этом рисунке, становится ясно, что его письмо правой рукой было хорошо сформированным", - сказала искусствовед Сесилия Фрозинини.




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