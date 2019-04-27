Жители Молдовы стали чаще использовать банковские карты

Денежные поступления на банковские карты превысили в нашей стране объем выплат наличными. Как отмечает экономист Вячеслав Ионаца, на карту теперь поступает 80% официальных начислений, в том числе пенсии и социальные пособия.

Вырос и объем оплаты товаров и услуг банковскими картами. В 2010 году он составлял миллиард леев, в 2018 - 12 миллиардов, а нынешнем году может достичь 17 миллиардов.

Впрочем, еще остается немало противников такого способа хранения доходов и расчетов.

"Я не пользуюсь, у меня ее даже нет. Мне так лучше, деньги ношу в кармане."

И все же экономисты уверены: банковские карты станут скоро незаменимым инструментом оплаты.

"Через два-три года каждый четвёртый потраченный лей будет переведен с карточки, а наличкой станут пользоваться все меньше", - отметил экономист Вячеслав Ионица.

Банки выдают карты бесплатно, но с некоторых операций берут процент.