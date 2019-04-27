МВФ снизил экономический прогноз для зоны евро с 1,8% до 1,3%

Темпы экономического роста ЕС падают. МВФ снизил экономический прогноз для зоны евро с 1,8% до 1,3%.

Рецессия особенно ощутима в Германии и Италии. Там рост экономики не превысит в нынешнем году восемь десятых и шесть десятых процента, соответственно.

Во Франции ожидается экономический рост на уровне полутора процентов, в Испании – двух с половиной.

Экономика Румынии, по прогнозам МВФ, вырастет на 3,1%, но и там отмечается - в конце прошлого года экономический рост был рассчитан в соседней стране на уровне 3,4%.