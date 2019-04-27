Сельхозпроизводители запросили субсидии на 12 млн леев

21 производитель, открывший бизнес в сельском хозяйстве, запросил субсидий от государства в размере 12 млн леев. Заявки были поданы до 8 апреля этого года - до завершения третьего этапа приема документов на получение авансовых субсидий.

Бенефициары запланировали инвестиции в сельскохозяйственный сектор на сумму более 18 млн леев, что приведет к созданию более 70 новых рабочих мест. Большинство заявок на получение субсидий - 62% - подали женщины, 38% - мужчины, передает МОЛДПРЕС.

Агентство по интервенции и платежам в сельском хозяйстве (AIPA) сообщило, что девять из представленных инвестпроектов касаются создания многолетних насаждений; четыре - приобретения пчелиных семей и специализированного инвентаря для производства меда; три - строительства теплиц; еще три - развития послеуборочной и перерабатывающей инфраструктуры. Два сельхозпроизводителя планируют открыть бизнес в области животноводства.

Заявки рассмотрит центральный офис AIPA, после чего передаст их Комиссии по оценке и отбору для оценки бизнес-планов

На 2019 год из Национального фонда развития сельского хозяйства и сельской местности распределено 45 млн леев на предоставление авансовых субсидий молодежи и женщинам, начинающим свой бизнес в области сельского хозяйства.