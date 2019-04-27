Технология редактирования генов CRISPR – одна из самых прорывных разработок генетиков и медиков за последние годы. Однако эта методика пока что далека от совершенства.
Напомним, что система CRISPR основана на молекулярном противовирусном механизме, подсмотренном у бактерий. Её ключевым компонентом является позаимствованный у одноклеточных фермент Cas9, которым управляет короткий фрагмент генетического кода – РНК-гид. Последний указывает на нужный участок ДНК, и цепочка разрезается в этом месте. Из-за принципа работы такой инструмент часто называют "молекулярными ножницами".
Но порой для нужных манипуляций с генами единичных надрезов недостаточно. Поэтому учёные из Мичиганского университета разработали новую методику "измельчения" ДНК, прозванную "шредером", передает Вести.
Вместо фермента Cas9 команда использовала его "собрата" – фермент из того же семейства под названием Cas3. Исследователи поясняют, что этот фермент отличается прекрасным "аппетитом": с помощью программируемого нацеливания он измельчает длинные фрагменты ДНК в клетках человека.
Отмечается, что Cas3 является CRISPR-ферментом типа I. Он гораздо чаще встречается у бактерий, чем ферменты типа II, например, тот же Cas9. Но это фактически первый случай, когда фермент типа I используется вне бактерии-хозяина.
В ходе испытаний исследователи доставляли "ДНК-шредер" в эмбриональные стволовые клетки человека, а также в клетки под названием HAP1. Это своего рода модельный тип клеток, который используется для биомедицинских и генетических исследований. Клетки HAP1 имеют одну копию почти каждой хромосомы и меньший размер, чем средняя человеческая клетка. Они происходят из линии раковых клеток, поэтому способны делиться бесконечно.
При помощи нового инструмента учёным удалось измельчить целевые последовательности ДНК длиной от нескольких сотен пар оснований до невероятных ста тысяч (одну тысячу пар оснований называют килобазой).
"Cas3 направляется туда, куда вам нужно, путешествует по хромосоме и создаёт спектр делеций длиной в десятки килобаз. Это может сделать его мощным скрининговым инструментом для определения того, какие большие области ДНК наиболее важны для конкретного заболевания", – говорит руководитель исследования Янь Чжан (Yan Zhang).
По её мнению, новый "ДНК-шредер" открывает удивительные возможности для лабораторных исследований. Этот инструмент поможет учёным понять, какие изменения происходят при удалении тех или иных обширных участков ДНК.
Кроме того, в будущем можно будет лишить Cas3 умения уничтожать ДНК, и "обезвреженный" фермент, способный путешествовать в хромосомах на дальние расстояния, послужит для адресной доставки эпигенетических лекарств.
При этом отмечается, что Cas3 более точен, чем другие ферменты CRISPR. Объясняется это тем, что фермент имеет более длинную направляющую последовательность РНК и хорошо "различает" этапы поиска своей цели и её уничтожения, а значит, его проще контролировать.
Подробнее о новой разработке рассказывается в научной статье, опубликованной в журнале Molecular Cell.
Комментарии
- Десять вещей, которые произойдут с вашим телом, если вы будете использовать мед
- Ученые впервые зарегистрировали "марсотрясение"
- Доктор Комаровский назвал главные признаки дефицита кальция у детей
- Кардиологи изменили нормы артериального давления
- Ученые рассказали, чем может грозить отказ от завтрака
- Медики выяснили, почему ожирение ухудшает работу памяти
- Ученые назвали дату самого яркого весеннего звездопада
- Впервые в истории человечества стариков стало больше, чем маленьких детей
- Сыр оказывает неожиданный эффект на здоровье
- Прогулки на природе помогут в борьбе со стрессом
- Rammstein выпустила новый клип на трек Radio
- Какая погода ожидается на Пасху в Молдове
- Адвокату пришлось вызволять кошку из тюрьмы
- Новый клип Тейлор Свифт вызвал ажиотаж в Сети
- В столице троллейбус въехал в остановку.ФОТО
- Стали известны подробности самолета, который без разрешения приземлился в столичном аэропорту
- Источник рассказал, какие страны могут не пустить в Шенген после реформы
- Полиция Кишинёва просит помощи в поисках подозреваемых. Видео
- В столице троллейбус въехал в остановку.ФОТО
- Посол Украины в Молдове Иван Гнатишин подал в отставку
- Политические партнеры ПДС и ППДП из НЛП расценивают Молдову как территорию Великой Румынии. ВИДЕО
- Вербное воскресенье: что можно и что нельзя делать 21 апреля
- Простая 5-секундная привычка сохранит здоровье позвоночника на годы вперед
- Пасхальная корзина: что святят на Пасху, а что нельзя вносить в храм
- Великий понедельник 2019: что нельзя делать в начале страстной недели
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Бизнесмены смогут заключить выгодные контракты или обрести надежных партнеров. Отложите решение любых финансовых проблем, не подписывайте никаких документов. Вы сможете сделать много намеченных дел.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День хорош для любовного объяснения, бракосочетания, домашнего торжества. Возрастет вероятность отравления. Вам будет сопутствовать успех в отношениях с противоположным полом. Хорошо пойдут дела у банковских служащих.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
На сегодня стоит запланировать встречу с представителями государственных контролирующих инстанций. Мужчины продемонстрируют готовность к рыцарским поступкам. Сотрудничество принесет Вам прибыль и выгодные деловые связи. Будьте осторожны с компьютером.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Не обольщайтесь заманчивыми предложениями. После великих свершений на трудовом фронте просите повышения - давно пора, и начальство прекрасно об этом знает. Вероятны встречи с влиятельными людьми.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День хорош для любовного объяснения, бракосочетания, домашнего торжества. Будьте сдержаннее - все будет зависеть от Вашего умения держать себя в руках. Вас могут ждать награды или порицания, в зависимости от того, как Вы действовали в прошлом. Хорошо пойдут дела у коммерсантов.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
На сегодня стоит запланировать встречу с представителями государственных контролирующих инстанций. Возможны проблемы материального характера, если Вы позволяли себе расслабиться, то весьма вероятны финансовые затруднения. Неудачный день для секса. Не стоит расслабляться! Вам необходимы сегодня воля и разум.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Ложь и изворотливость Вам не помогут - Вы только навредите этим себе еще больше. Проверяйте срок годности на препаратах, которые Вы собираетесь употребить, ни в коем случае не превышайте дозировку. Отправляясь всей семьей на дачу, в лес.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День хорош для любовного объяснения, бракосочетания, домашнего торжества. Вам возможно, предстоит немало поволноваться из-за того, что сын или дочь вернется домой слишком поздно. Звезды напоминают о том, что нужно навестить родных. Воздержитесь от неуемных желаний в этот день.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
На сегодня стоит запланировать встречу с представителями государственных контролирующих инстанций. Во второй половине дня строже соблюдайте диету. Удачный день для посещения госучереждений - получите четкие и квалифицированные консультации специалистов, без проволочек решатся важные дела. Будьте осторожнее сдержаннее в финансовых делах.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Возможны приятные приключения. Хотите полюбить королеву или заработать миллион? Тогда, это Ваш день. Будьте осторожнее с бытовой химией.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День хорош для любовного объяснения, бракосочетания, домашнего торжества. Друзья могут пригласить в театр или в кино. Возможно, сегодня, Вам предложат выгодное дело. Вечером побалуйте своих детей новой игрушкой или интересной книжкой.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
На сегодня стоит запланировать встречу с представителями государственных контролирующих инстанций. Исключите сегодня из своего меню мясо, замените его овощами. Текущие дела будут не очень сложными, но зато прибыльными. Вы сможете сделать много намеченных дел.
|Banca Nationala a Moldovei
vox.publika.md