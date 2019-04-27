Джордж Кент: США и в дальнейшем будут поддерживать нашу страну на пути модернизации

Правительство и Национальный банк Молдовы достигли за последние три года значительного прогресса в процессе консолидации финансово-банковской системы.

Об этом сообщил помощник заместителя госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент на встрече с министром финансов Ионом Кику и президентом Нацбанка Октавианом Армашу.

В рамках встречи обсудили сотрудничество с Международным валютным фондом, Всемирным банком и возможности развития торгово-экономических отношений. Джордж Кент отметил, что США и в дальнейшем будут поддерживать нашу страну на пути модернизации и будет сотрудничать с любым правительством, которое будет сформировано. Делегация Молдовы принимает участие в работе весенней сессии МВФ и Группы Всемирного банка, которая проходит в эти дни в Вашингтоне.