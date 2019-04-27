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Компании США заинтересованы инвестировать в нашу страну
// фото: publika
18:48, 11 Apr 2019
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Информационные технологии, сельское хозяйство, пищевая промышленность и дороги. Эти области заинтересовали представителей компаний из США, которые участвуют в молдо-американском бизнес-форуме в Кишиневе.

Кроме того, они отметили, открытость правительства к сотрудничеству и дешевую рабочую силу. Больше всего американцев заинтересовал IT-парк, резидентами которого за год стали более ста иностранных инвесторов. Среди них и компания SAS Software из Северной Каролины.

"Сейчас в Молдове более зрелый рынок, интерес представляет не только IT-сфера, но и остальные отрасли. Как частные, так и государственные компании больше всего привлекают цифровые технологии. Мы были удивлены, узнав, что инициативы правительства по оцифровке данных для граждан Молдовы намного превосходят Румынию", - сказал представитель компании SAS Software Андрей Никулеску.

Намерены иностранцы инвестировать и в агропищевую промышленность. Компания Alexandrion Grup - является крупнейшим производителем алкогольной продукции в Румынии. Она заинтересовалась и молдавским рынком.

"Мы производим вина и крепкие напитки. Думаем, Молдова подходящее место с хорошим потенциалом для инвестиций. Она славится своими винами и опытом в производстве коньяка, поэтому мы здесь", - отметил представитель компании Alexandrion Grup Стелиос Савва.

Посол США в Молдове заявил, что готов оказать поддержку своим соотечественникам, намереным инвестировать в нашу страну. Сейчас в Молдове действуют 398 предприятий с американским капиталом, а размер инвестиций в социальные проекты достигает 517 миллионов леев.

"В Молдове уже есть компании с американским капиталом, точное число назвать не могу. Это и фирмы, занимающиеся розничной торговлей, и IT, и сельским хозяйством, и услугами. Конечно, это только начало, но я уверен, что есть больше возможностей, поэтому эта делегация и находится сейчас здесь", - прокомментировал посол США в Молдове Дерек Хоган.

А министр экономики и инфраструктуры отметил, что один из приоритетов нынешнего руководства - привлечение инвестиций. С этой целью власти внедрили налоговую реформу, а также сократили список разрешительных документов для открытия предприятий.

"Я рад видеть американские компании, которые интересуются нами, новыми условиями налоговой политики и экономическими возможностями, которые представляют для них хорошую возможность инвестировать в Молдову", - отметил министр экономики и инфраструктуры Кирилл Габурич.

В молдо-американском бизнес-форуме участвуют представители 16 компаний из США. В течение семи месяцев 2018 года объем импорта из этого государства достиг 56 миллионов долларов, а объем экспорта молдавских товаров в США составил 13 миллионов.




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