Польша предоставит 10 миллионов леев на модернизацию молдавской инфраструктуры

Почти 10 миллионов леев предоставит правительство Польши на модернизацию инфраструктуры молдавских городов. Деньги в виде грантов получат администрации восьми населенных пунктов. Свой финансовый вклад в проекты по развитию они тоже внесут.

Яловены запросили грант в два миллиона леев на ремонт художественной школы, где также располагается местная библиотека. Собственный вклад города в проект - 700 тысяч леев.

"Мы планируем заменить крышу и перекрытия, организовать внутреннее пространство и обустроить прилегающие территории - посадить деревья, установить светодиодное освещение и вымостить двор", - сказал вице-мэр Яловен Раду Килару.

"Нашу Художественную школу посещают более 350 детей из 18 сел Яловенского района. Мы очень рады, что благодаря этому проекту, они будут учиться в достойных условиях", - отметила замдиректора Художественной школы Наталья Прока.

Финансовую поддержку Польши получат также Сороки, Окница, Чимишлия, Унгены, Каушаны, Бричаны и Яловены.

Это - второй этап большого проекта, который начал действовать в прошлом году. Тогда помощь получили шесть городов. Одним из них были Единцы.

"Мы построили несколько игровых и спортивных площадок, обустроили пешеходные и велосипедные дорожки, а также бесплатную wifi-зону", - прокомментировал мэр Единец Константин Кожокару.

Польские партнеры намерены продолжить проект и в следующем году.

"В Молдове много трудолюбивых и умных людей, которые хотят сделать что-то хорошее. Но им не хватает опыта и средств. Давайте пообщаемся и найдем возможности для изменений", - сказал посол Польши в Молдове Бартоломей Жданюк.