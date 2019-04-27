Ученые рассказали, как максимально быстро бросить курить

Курильщики испытывают гораздо меньше проблем при попытках отказаться от табака и реже возвращаются к нему в тех случаях, если они бросают курить не поодиночке, а в компании других любителей сигарет. К такому выводу пришли британские медики, выступавшие на встрече Европейского общества кардиологии в Лиссабоне.

"Когда люди пытаются бросить курить, они начинают чувствовать себя очень одинокими. Они больше не могут ходить на перекур и на деловые вечеринки с коллегами. Вдобавок, им мешает никотиновая ломка. Помощь со стороны знакомых или "второй половины" даст им силы для борьбы со всем этим", — заявила Магда Ламприду (Magda Lampridou) из Имперского колледжа Лондона (Великобритания).

Курение и связанные с ним болезни являются одной из главных причин преждевременной смерти сегодня на Земле. По статистике CDC, каждый год в мире от табака и вторичного курения умирает примерно по 6 миллионов человек, и каждые два из трех курильщиков обычно умирают по причинам, связанных со злоупотреблением табаком, передает РИА Новости.



Многие курильщики пытаются избавиться от этой привычки, однако далеко не всем удается этот подвиг, несмотря на все существующие методики и стратегии по избавлению от никотиновой зависимости. Подобные различия, как достаточно давно выяснили ученые, чаще всего имеют не только психологическую, но и генетическую природу.

К примеру, за последние годы биологи открыли несколько мутаций в генах ANKK1, CHRNA3 и CHRNA5, делающих человека более предрасположенным к курению, а также несколько других версий этих участков ДНК, работающих противоположным образом.

Ламприду и ее коллеги обратили внимание на третий аспект этой проблемы – социальную составляющую курения. Их заинтересовало то, как на вероятность успешного отказа от табака влияют различные факторы из семейной и общественной жизни курильщиков.

Они проверили эту идею, собрав группу из двух сотен курильщиков, страдавших от серьезных проблем с сердцем. Врачи достаточно давно рекомендовали им отказаться от табака для того, чтобы избежать усугубления симптомов и развития повторных сердечных приступов.

Все участники эксперимента были семейными людьми, причем примерно треть их жен или мужей не курила, а остальные – или недавно отказались от табака, или же продолжали курить. Часть из них согласилась бросить сигареты вместе с супругами.

Ученые предложили им пройти одну из четырех популярных программ, помогающих курильщикам не сорваться после отказа от никотина. Кардиологи попросили их детально рассказывать о том, какие проблемы возникали у них в последующие месяцы жизни.

В целом, примерно 64% из них удалось успешно избавиться от зависимости, однако уровень успеха среди разных групп курильщиков сильно отличался. Как обнаружили ученые, добровольцы, пытавшиеся отказаться от табака без поддержки второй половины, достигали успеха примерно в шесть раз реже, чем семейные пары, бросавшие курить "коллективно".

Вдобавок, что интересно, эти процедуры вели к прямо противоположному эффекту в тех семьях, где супруг или супруга курильщика уже отказались от табака или никогда не употребляли его. В таких случаях, как отмечают ученые, мучения добровольцев часто заставляли их партнеров вернуться к сигаретам или начать курить.

Все это, как считает Ламприду, говорит о том, что курильщикам стоит отказываться от табака в компании единомышленников и обязательно убеждать в этом всю семью, если в ней еще есть любители никотина.