Лей сдает позиции из-за политики

Лей ослабил свои позиции. За последнюю неделю, евро подорожало, в среднем, на 40, а доллар - на 25 банов. В большинстве банков европейская валюта стоила сегодня дороже 20 леев.

Эксперты не видят экономических причин для обесценивания молдавской валюты, курс которой в последние месяцы был стабильным. Специалисты полагают, что его колебания могут быть вызваны политическими факторами. В частности, неспособностью депутатов сформировать парламентское большинство и новое правительство, сообщает canal3.

Если неделю назад евро можно было купить примерно за 19 с половиной леев, то в пятницу в большинстве банков курс европейской валюты превысил 20 леев. Доллар же подорожал с 17 леев 40 банов до 17.79.

«Политическая ситуация – это фактор, вызывающий у граждан напряженность и нервозность. Но они проявлялись и в феврале, марте, и, соответственно, в апреле» сказал экономический эксперт Виорел Гырбу.

Рядовые граждане также полагают, что лей укрепится после преодоления политического кризиса.

«Евро и доллар растут с каждым днем. Кто от этого страдает? Мы – низы».

«Если правительство сформируют, лей укрепится. Вы видите, что происходит. Если не сформируют, лей упадет еще больше».

Эксперты поводов для беспокойства не видят. По их мнению, Нацбанк не допустит значительного ослабления лея.

«Девальвация более чем на 5 - 10% - это черта, которую невозможно перейти благодаря наличию резервов, достаточных для прекращения такого процесса. Возможны попытки спекуляции со стороны некоторых игроков, которым надоел длительный период стабильности национальной валюты» сказал экономический эксперт Роман Кирка.

За полтора месяца, минувшие после выборов, прошедшие в законодательный орган партии не смогли создать парламентское большинство. Согласно Конституции, если депутатам не удастся сформировать правительство в течение трех месяцев после голосования, президент вправе распустить парламент и объявить досрочные выборы.