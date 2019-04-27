Gas Natural Fenosa продана английской компании

Испанцы, которые почти 20 лет владели Red Union Fenosa и Gas Natural Fenosa, уходят из Молдовы. Компании они продали международной группе Duet Private Equity Limited со штаб-квартирой в Лондоне.

Как сообщают в Gas Natural Fenosa, изменения не коснутся потребителей.

Новый владелец получит контроль над сетями в июне. Распределительные сети рассчитаны на 900 тысяч потребителей в центре и на юге страны.

Испанская компания приватизировала их в 2000 году за 54 миллиона долларов. Инвестиции в развитие энергосетей оцениваются в 326 миллионов долларов.