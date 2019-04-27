Названы пять видов продуктов, которые плохо влияют на кожу

Питание сказывается на состоянии организма, что непосредственно отражается на внешнем облике, считают ученые.

Дерматолог Мадина Байрамукова отметила, что негативно влиять на состояние кожи могут конкретно кофе, любые виды сладких изделий, острая и соленая пища, а также разнообразная колбаса, передает УНИАН со ссылкой на MedikForum.

Кофе. Этот напиток известен высоким содержанием антиоксидантов, но своим мочегонным действием кофе содействует активному выведению жидкости из организма, что плохо сказывается на коже – она тускнеет, становится пересушенной и более склонной к морщинам. Чтобы сохранить свежесть кожи надолго, употребление кофе следует сократить до одной чашки в день и чаще пить зеленый чай.



Сладости. Чем больше сахара употребляется, тем выше риск раннего увядания кожи. Содержащийся в конфетах и тортиках сахар препятствует нормальной выработке коллагена – белка, от концентрации которого зависит упругость и гладкость кожи. Поедание сладкого ускоряет появление морщин.

Острые блюда. Острая пища ведет к расширению сосудов, и на кожу, склонную к покраснению и куперозу, может действовать очень плохо. При данных нарушениях от острого лучше отказаться.

Соленья. Избыток натрия делает кожу красной и воспаленной. Соль ускоряет старение клеток, а также является одной из главных причин отеков под глазами.

Колбаса. Всевозможные колбасные изделия, содержащие переработанное мясо, смешанное с красителями, загустителями, консервантами и стабилизаторами, способствуют преждевременному старению. Колбасы содержат сульфиты и другие консерванты, провоцирующие кожные воспаления. Кроме того, в них содержится чрезмерно высокое количество соли.



