Инвесторам нужна стабильность: Неясная ситуация в политике тормозит развитие экономики

Деловой среде нужна политическая стабильность. Неясная ситуация в стране держит в напряжении, как предпринимателей, так и иностранных инвесторов, которые хотят быть уверены, что их деньги в безопасности.

"Это, в первую очередь, влияет на кредитование по правительственной линии, такими партнерами, как Международный валютный фонд, Всемирный банк, Европейский союз. Поэтому макрофинансовая помощь и многие другие аспекты переходят в режим ожидания", - сказал эксперт в области экономики Роман Киркэ.

Андрей Жиздан оказывает юридическую помощь ряду компаний, в том числе за пределами страны. Благоприятный климат, по его мнению, позволяет создавать новые рабочие места и повышать зарплату.

"Мы считаем, что политическая стабильность привлекла бы больше крупных инвесторов, которые были бы готовы привлечь крупные суммы".

И зарубежные предприниматели, которые приняли участие в молдо-американском бизнес-форуме, подтверждают, что нашей стране нужна политическая стабильность.

"Это очень важно, потому что каждый инвестор, из Америки или из другой страны, хочет чувствовать себя и свои инвестиции защищенными", - отметил представитель компании из США Мария Беглоян.

"Если законодательная база будет актуализирована и адаптирована к европейским стандартам, то иностранных инвестиций будет больше", - заключил представитель компании из США Сорин Преда.

В 2018 году прямые иностранные инвестиции в молдавскую экономику составили 197 миллионов долларов, что на 30 с лишним процентов больше, чем в 2017-ом. Экономический рост в прошлом году составил 4%.