Ученые нашли новый способ для борьбы с запахом пота

Ученые из Дании пришли к выводу, что раствор с окисью цинка борется с запахом пота более эффективно популярных дезодорантов.

Исследователи уточнили, человеческий пот не обладает своим запахом. Он появляется из-за микробов, которые живут на коже. Современные дезодоранты способны убивать эти микробы в подмышках, но при этом они нарушают микрофлору кожи, делая ее уязвимой для воспалений, собщает Мир24.

При проведении опытов с оксидом цинка – веществом, которое обладает сильными антибактериальными свойствами – ученый Магнус Агрен со своей командой случайно создал замену для дезодорантов. Получившийся раствор нанесли на кожу добровольцев и выяснили, что оксид цинка уничтожает колонии Staphylococcus и Corynebacterium. Специалисты отметили, что эффективность действия вещества не зависела от пола участников опытов, уровня кислотности их кожи и других ее свойств.

Как отметил Агрен, успешные результаты тестов привлекли внимание крупных косметических компаний. Теперь ученые собираются проводить эксперименты вместе с представителями международных брендов.