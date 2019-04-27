В Греции родился ребенок с генетическим материалом трех человек

Врачи-репродуктологи из Греции и Испании сумели произвести на свет ребенка с использованием генетического материала трех человек.

Мальчик весом 2,9 кг родился в Греции. Сообщается, что ребенок и мать чувствуют себя хорошо, передает УНИАН со ссылкой на Би-би-си.

По словам врачей, это новое слово в истории медицины, которое даст надежду бесплодным парам во всем мире.

При этом ряд британских экспертов полагают, что по соображениям этики этот медицинский эксперимент проводить не следовало.

Новая технология была разработана, чтобы помочь семьям, имеющим в анамнезе митохондриальные заболевания, которые являются наследственными и передаются от матери ребенку.

Однако в данном конкретном случае она была использована для лечения бесплодия у 32-летней жительницы Греции, до этого уже прошедшей четыре неудачных курса экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).

Для ЭКО были использованы ее собственная яйцеклетка, сперматозоиды отца и еще одна яйцеклетка от женщины-донора. Оплодотворенный таким образом эмбрион был перенесен в матку пациентки.

Теперь ее сын имеет набор ДНК не только от своих родителей, но и небольшое количество генетического материала от женщины-донора, поскольку митохондрии имеют собственный набор ДНК.

Этот экспериментальный метод оплодотворения ранее применялся лишь в одном случае - для семейной пары из Иордании - и тоже вызвал неоднозначную реакцию в медицинском сообществе. В то же время ряд специалистов, занимающихся проблемами репродукции, полагают, что этот метод позволит увеличить шансы на успех ЭКО.

Митохондрии - это крошечные компоненты клетки, имеющиеся почти в каждой клетке тела и преобразующие питательные вещества в энергию.

Мутации в митохондриальном геноме приводят к нарушениям энергетического обмена в клетках и вызывают митохондриальные заболевания, при которых в первую очередь поражается мышечная и нервная системы.

Поскольку этот дефект наследуется от матери, то совмещение ДНК матери с митохондриями женщины-донора может помочь передать будущему потомству здоровый митохондриальный геном.

Есть также предположения, что уровень митохондриального ДНК может влиять и на успешное развитие беременности, однако клинических доказательств этому пока нет.

Греческие медики работали совместно с испанским репродуктивным центром Embryotools, который только что объявил, что еще 24 женщины принимают участие в этом экспериментальном методе ЭКО и уже восемь эмбрионов готовы к пересадке.





